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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:01 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة  حبس يوسف عبد العظيم، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام لـجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية . 
 
وأسندت النيابة إلى المتهم، ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
 
 

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