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تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 26 مليون جنيه 15 يوما

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:01 م
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 26 مليون جنيه 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس متهم بالاستيلاء على أكثر من 26 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
 
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو 25 مليونا و570 ألف جنيه مصرى بغرض توظيفها.
 
وأضافت التحريات، أن المتهم زعمت استثمار الأموال فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
 
 

نصب

توظيف أموال

الاستيلاء علي الاموال

25 مليون جنيه

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