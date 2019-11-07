تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات فى جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.

تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسرا 2.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5673.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحاً 1.490 نقطة ليصل إلى مستوى 6159.40 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 9.780 نقطة ليصل إلى مستوى 4732.77 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 54.2 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون دينار كويتى عبر 2218 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، أعقبه قطاعى الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.20%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، ثم قطاعى المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "شركة السكب الكويتية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.45%، تليه شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.05%، ثم شركة مجموعة الخصوصية القابضة بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.01%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 7.67%.