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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات فى جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:41 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات فى جلسة نهاية الأسبوع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.
 
تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسرا 2.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5673.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحاً 1.490 نقطة ليصل إلى مستوى 6159.40 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 9.780 نقطة ليصل إلى مستوى 4732.77 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 54.2 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون دينار كويتى عبر 2218 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، أعقبه قطاعى الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.20%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، ثم قطاعى المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%.
 
وجاء سهم "شركة السكب الكويتية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.45%، تليه شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.05%، ثم شركة مجموعة الخصوصية القابضة بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.01%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 7.67%.

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