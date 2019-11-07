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بيل جيتس: سعيد بدفع 20 مليار دولار ضرائب.. وينتقد قوانين وارن على الأثرياء

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:50 م
بيل جيتس: سعيد بدفع 20 مليار دولار ضرائب.. وينتقد قوانين وارن على الأثرياء قال الملياردير الأمريكى بيل جيتس
كتب محمد جمال

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قال الملياردير الأمريكى وعملاق التكنولوجيا بيل جيتس إنه سعيد بدفع 20 مليار دولار كضرائب لمساعدة الفقراء فى الولايات المتحدة، وعبر جيتس أثناء حديثه فى مؤتمر نيويورك تايمز DealBook، عن استيائه من مقترحات النائبة الأمريكية وارن بفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على ملاك الثروات بقيمة 50 مليون دولار وبنسبة 3% على الثروات بقيمة 1 مليار دولار. 

يذكرأن ، اقترح النائب ساندرز اقترح فرض ضريبة أعلى بنسبة 8% على الثروات بقيمة 10 مليار دولار، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تلك الضريبة ستؤثر على حوالى 75000 أسرة وستجمع ما بين 2.6 تريليون دولار إلى 2.75 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.

وأشار تقرير لصيحفة واشنطن بوست أن فرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء فى أمريكا ربما يحالفه النجاح لأنها لن تقع فى ذات الأخطاء التى شابت تطبيقها فى أوروبا.

وشملت هذه الأخطاء اتخاذ قرارات أدت لتزايد حالات التهرب الضريبى فى أوروبا، ويعنى هذا أن الضرائب التى تقدم بها النائبان الديمقراطيان اليزبيث وارين وساندرز ربما تتجنب المشاكل التى تسببت فى إلغائها فى أوروبا.

وقال المشككون الذى اعترضوا على ضريبة الثروة أن 12 دولة عضوة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أدرجت ضريبة ثروة عام 1990 لكن هذا العدد من الدول واصل التناقص ليصل حاليا إلى ثلاثة دول فقط، هى النرويج وسويسرا واسبانيا. وتصدرت فرنسا والمانيا والسويد قائمة الدول التى قررت إلغاء هذه الضريبة.

ولكن الأمر مختلف فى الولايات المتحدة التى تجعل المواطن ملزم بالضريبة حتى حال تواجده فى بلد أجنبي، لذا تكون الطريقة الوحيدة للهروب من الضريبة هو التنازل عن الجنسية الأمريكية، وهى خطوة يصعب اتخاذها.


بيل جيتس

مايكروسوفت

أمريكا

أثرياء

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