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بالأسماء.. تعرف على الطلاب الفائزين فى مهرجان إختراق الضاحية بالأقصر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:09 م
بالأسماء.. تعرف على الطلاب الفائزين فى مهرجان إختراق الضاحية بالأقصر مهرجان اختراق الضاحية
الأقصر – أحمد مرعى

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شارك 120 طالبًا من كافة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية، فى مهرجان اختراق الضاحية لمسافة 8 كيلومترات، حيث كانت نقطة الإنطلاق من الميناء السياحى بالبر الغربى ومروراً بتمثالى ممنون ومعبد الرامسيوم حتى نقطة النهاية مركز شباب القرنة، وذلك بحضور الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ومدراء التعليم الابتدائى ورياض الأطفال ورعاية الطلاب .

وقدَّم الدكتور خليفة محمد ابراهيم  ، الشكر لرجال الداخلية بالأمن العام والأمن الوطنى ورجال الدفاع المدنى وإدارة مرور القرنة على ما بذلوه من جهد لتأمين المهرجان وخروجه بالمستوى الرائع الذى يليق بمكانة الأزهر الشريف وطلاب المعاهد الأزهرية، وأضاف أحمد عبادى الوكيل الثقافى للمنطقة أنه تم تشكيل فريق عمل تحت إشراف مدير إدارة رعاية الطلاب، وموجه عام التربية الرياضية حامد أحمد عبد اللطيف، والموجه الأول عياد أحمد سليم، وكل من ضياء النوبى عبد العظيم مسئول المسابقات الرياضية والمعسكرات بالمنطقة، ومحمد الثانى محمد مسئول دعم النشاط، ومحمود عبد النبى فهمى مشرف المشروع القومى للياقة البدنية بالمنطقة ؛ وكان لهم دور كبير فى نجاح المهرجان .

وفيما يلى أسماء الطلاب الفائزين:- (جاء فى المركز الأول محمود عبد الباسط طه - معهد الحاجة فاطمة -  المركز الثانى : محمد على حسن - معهد المساوية - المركز الثالث : سيد محمد جابر - معهد القرنة - المركز الرابع : أحمد أبو العباس محمد - معهد المساوية - المركز الخامس : الطيب سيد حسان - معهد القرنة - المركز السادس : الطيب حسان محمد - معهد القرنة - المركز السابع : عبد الرحمن سعيد سيد احمد - معهد الأقصر - المركز الثامن : مالكى عبد الرازق محمد - معهد المساوية - المركز التاسع : عبد الله على أبو القاسم - معهد المساوية - المركز العاشر : محمد عبد الحميد محمد - معهد أصفون)، وفاز فى الترتيب العام للفرق : معهد المساوية الذى جاء فى المركز الأول بينما جاء معهد القرنة وصيفاً فى المركز الثانى ؛ وحل معهد أصفون فى المركز الثالث .

 

 

 


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