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بالأرقام.. تعرف على أهم 10 دول مستوردة للفاكهة المصرية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:00 ص
بالأرقام.. تعرف على أهم 10 دول مستوردة للفاكهة المصرية صادرات_أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن الدول الأكثر استيرادًا للفاكهة والخضر من مصر بحسب الكميات، تعرف على أهم 10 دول منها:
 
1- السعودية استوردت 599 ألف طن بقيمة 249 مليون دولار.
 
2- روسيا الاتحادية استوردت 574 ألف طن بقيمة 276 مليون دولار.
 
3- هولندا استوردت 288 ألف طن، بقيمة 168 مليون دولار.
 
4- تركيا استوردت 269 ألف طن، بقيمة 110 ملايين دولار.
 
5- بريطانيا استوردت 228 ألف طن، بقيمة 172 مليون دولار.
 
6- الصين استوردت 219 ألف طن، بقيمة 103.4 مليون دولار.
 
7- الإمارات استوردت 178 ألف طن، بقيمة 83 مليون دولار.
 
8- العراق استورد 151.4 ألف طن بقيمة 76 مليون دولار.
 
9- إيطاليا استوردت 141 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار.
 
10- اليونان استوردت 140 ألف طن بقيمة 51.4 مليون دولار.

الصادرات الزراعية

الحاصلات الزراعية

تصديري الحاصلات الزراعية

الصادرات المصرية

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