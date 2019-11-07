انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى النزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى شقة اليوم الخميس، وذلك لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم النزهة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة النزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.