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انتحار جماعى يهز تركيا.. 4 أشقاء ينهون حياتهم في إسطنبول بسبب فاتورة كهرباء

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:08 م
انتحار جماعى يهز تركيا.. 4 أشقاء ينهون حياتهم في إسطنبول بسبب فاتورة كهرباء انتحار ـ أرشيفية
كتبت: نهال طارق

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خرجت الأزمات الاقتصادية التى يعانيها الأتراك عن السيطرة، فى ظل استمرار ارتفاع هامش التضخم فى تركيا ، وهو ما دفع 4 أشقاء أتراك للانتحار فى إسطبنول أمس الأربعاء.
 
وقالت صحيفة إيفرينسيل اليسارية التركية ، أن الشرطة اكتشفت أمس الأربعاء جثث أربعة أشقاء انتحروا في منزلهم في منطقة الفاتح بإسطنبول بسبب مشاكل اقتصادية.
 
تشير النتائج التي توصل إليها التحقيق الأولي للشرطة إلى أن سيدتين ورجلين، وجميعهم في منتصف العمر، انتحروا عن طريق تناول مضادات الاكتئاب. وترك الأشقاء مذكرة لجيرانهم قائلين "كن حذرًا ، يوجد في داخل السيانيد ، اتصل بالشرطة ، لا تدخل".
 
 
وأضافت الصحيفة ،بينما فتشت الشرطة المنزل ، وصل مسئولون من شركة توزيع الكهرباء في إسطنبول لقطع الكهرباء عن شقة الأشقاء بسبب فاتورة غير مدفوعة قدرها 607 ليرة (105 دولار).
 
 
وقال صاحب محل بقالة في الحي  للجريدة، أنه شاهد إحدى الشقيقات وهي مدرسة موسيقى، يوم السبت.  وأضاف: "أنهم أربعة أشقاء يعيشون في نفس المنزل ، وجميعهم كانوا غير متزوجين. لكنهم واجهوا مشاكل مالية". 
 
 
وأضاف شاهد العيان ، إن مدرسة الموسيقى عندما أتت للتسوق في آخر مرة يوم السبت،  أخبرته أن راتبها تمت مصادرته ، فيما قال  تقرير صادر عن منظمة Teyit لتدقيق الحقائق إن المشكلات المالية كانت أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى وقوع 3069 حالة انتحار في عام 2017. وارتفع هذا الرقم إلى 3.161 في عام 2018 ، عندما دفعت أزمة العملة الرئيسية تركيا إلى الركود.

انتحار

تركيا

اسطنبول

انقرة

اقتصاد تركيا

اردوغان

اليوم السابع

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