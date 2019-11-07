الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة: 55% من أنشطتنا فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

كشف مسئولو الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة ، أن أكثر من 55% من أنشطة الوكالة فى قارة أفريقيا متركزة فى مصر، مؤكدين أن صادرات الوكالة لأفريقيا بلغت 445 مليون دولار فى مجال دعم التنمية فى البنية الأساسية .

وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، والتى ناقشت من خلال حلقتين، العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا والدور المصرى فى ذلك.

وأشار ماثيو ريس، منسق مبادرة "أفريقيا تزدهر"، أن مصر تمثل البوابة الحقيقية لأفريقيا وهى لديها الآن بنية أساسية قوية وفائض فى الطاقة، وتنوع أيضا فيها بحانب الغاز.

وحول تاريخ عمل الوكالة مع مصر ،كشف إنها تعمل فى مصر منذ عام 1992 فى العديد من المجالات، منها البنية الأساسية والطاقة والزراعة والبتروكيماويات والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة مع القطاع الخاص المصرى.

أشار إلى أن الوكالة تعمل فى الأسواق الناشئة وتوفر دراسات جدوى وخبرات فنية والشركة فى المشروعات من خلال التنسيق مع الشركات الأمريكية.