النيابة تصرح بدفن جثمان الفنان هيثم احمد زكي

كتب أحمد الجعفرى

صرحت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكى ، بعد مناظرة الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت التحريات الأولية أن الفنان الراحل كان يعانى من أزمة صحية قبل وفاته بساعات، توجه على أثرها إلى الطبيب المعالج له، بعدها عاد إلى منزله وخلد فى النوم، وحينما حاولت خطيبته التواصل معه، لم تستطيع الوصول إليه.

وتابعت التحريات، أن عدم إجابة الفنان هيثم أحمد زكى على هاتفه أثارت شكوك ومخاوف خطيبته التى أبلغت الامن، وبعد استئذان النيابة، دخل رجال الأمن الفيلا وعثروا عليه متوفى.

وأظهرت نتائج معاينة فيلا الفنان الراحل، عن عدم وجود أى دلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية، سواء بعثرة فى محتويات الفيلا، أو كسر فى المنافذ الخاصة بها، كما أوضحت مناظرة الجثة، عدم وجود أثار لعنف جنائى، وتنتظر النيابة تقرير مفتش الصحة حول الوفاة.

وتم نقل جثمان الفنان هيثم أحمد زكى إلى مشرحة زينهم لأخذ عينى من دمائه وإجراء تحليل لبيان أسباب الوفاة.

وكان الفنان هيثم أحمد زكى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل فيلاته بمدينة الشيخ زايد، بعد معاناته من أزمة صحية مفاجأة قبل يوم من وفاته.