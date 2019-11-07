النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان وتأمر بالتشريح

وناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أى علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عاين فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته.

وتم نقل جثمان الفنان هيثم أحمد زكى إلى مشرحة زينهم لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل لبيان أسباب الوفاة تمهيدًا لإصدار قرار بالدفن.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل فيلاته بمدينة الشيخ زايد، بعد معاناته من أزمة صحية مفاجأة قبل يوم من وفاته.