سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان وتأمر بالتشريح

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:53 ص
النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان وتأمر بالتشريح الفنان الراحل هيثم أحمد زكى
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

باشر فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق حول وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل فيلاته فى الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أى علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عاين فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته.
 
وتم نقل جثمان الفنان هيثم أحمد زكى إلى مشرحة زينهم لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل لبيان أسباب الوفاة تمهيدًا لإصدار قرار بالدفن.
 
وتوفى الفنان هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل فيلاته بمدينة الشيخ زايد، بعد معاناته من أزمة صحية مفاجأة قبل يوم من وفاته.

 


هيثم أحمد زكى

أحمد زكى

هالة فؤاد

وفاة هيثم زكى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

صور.. شبورة مائية تغطى الطريق الدائرى وانعدام جزئى للرؤية

صور.. شبورة مائية تغطى الطريق الدائرى وانعدام جزئى للرؤية

النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان وتأمر بالتشريح

النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان وتأمر بالتشريح

شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته

شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور

إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور

"جيل بكره يكبر بصحة" تكشف 6 آليات للحماية من انتقال العدوى بين الأطفال

"جيل بكره يكبر بصحة" تكشف 6 آليات للحماية من انتقال العدوى بين الأطفال

تعرف على التزامات مكاتب الاعتماد بقانون المحال العامة الجديد

تعرف على التزامات مكاتب الاعتماد بقانون المحال العامة الجديد

صور..ملاحة بورفؤاد: ننتج 300 ألف طن سنويا ومبيعاتنا الأعلى منذ 160 عاما

صور..ملاحة بورفؤاد: ننتج 300 ألف طن سنويا ومبيعاتنا الأعلى منذ 160 عاما

صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلاً من الأحد بمناسبة المولد النبوى

صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلاً من الأحد بمناسبة المولد النبوى

نص مُستحدث بقانون الجمارك الجديد للتيسير على المستثمرين.. تعرف عليه

نص مُستحدث بقانون الجمارك الجديد للتيسير على المستثمرين.. تعرف عليه

تعرف على كيفية تنظيم القانون الجديد استثمار أموال التأمينات والمعاشات

تعرف على كيفية تنظيم القانون الجديد استثمار أموال التأمينات والمعاشات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة