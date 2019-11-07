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النفط ينتعش بفعل تجدد الآمال فى اتفاق تجارة أمريكى صينى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:36 ص
النفط ينتعش بفعل تجدد الآمال فى اتفاق تجارة أمريكى صينى نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، مما عوض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 62.07 دولار للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.22 دولار للبرميل أو نحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.7 بالمئة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 56.72 دولار للبرميل. كان سعر التسوية منخفضا 88 سنتا أو 1.54 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إنه في حين لم تتفق بكين وواشنطن بعد على الإلغاء المتبادل لبعض الرسوم الجمركية القائمة لكي يتوصل البلدان إلى اتفاق تجارة "المرحلة واحد"، فقد اتفقا على إلغاء رسوم إضافية على مراحل مختلفة.

أعطى ذلك دفعة إيجابية لمعنويات السوق بعد أنباء بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج وتراجع الصادرات. اكتسح ذلك الرقم توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 2.8 مليون برميل و622 ألف برميل على الترتيب.

 


نفط

امريكا

الصين

مخزونات الخام

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