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الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:51 م
خالد صلاح
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النفط يرتفع فوق 62 دولارا للبرميل بدعم من آمال باتفاق تجارى بين الصين وأمريكا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:51 م
النفط يرتفع فوق 62 دولارا للبرميل بدعم من آمال باتفاق تجارى بين الصين وأمريكا النفط
رويترز

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صعدت أسعار النفط فوق 62 دولارا للبرميل اليوم الخميس بعد أن أشارت الصين إلى تقدم نحو اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة وهو ما زاد الآمال بنهاية لنزاع طال أمده أثر سلبا على النمو الاقتصادى والطلب على الوقود.

 

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا اثناء مناقشات على مدار الاسبوعين المنقضيين على إلغاء رسوم جمركية على مراحل، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا.

 

ودفع النزاع التجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم محللين الى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأثار مخاوف من وفرة فى المعروض قد تنشأ فى 2020 .

 

وصعدت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت 55 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.29 دولار للبرميل بينما قفزت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 1.4 بالمئة، لتغلق عند 57.15 دولار للبرميل.

 

ودفعت الزيادة الكبيرة فى أسعار غرب تكساس الوسيط علاوة برنت على خام القياس الأمريكى الى أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر.

 

وبلغت مكاسب برنت فى 2019 حوالى 16 بالمئة مع حصوله على دعم من اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا لتقييد المعروض حتى مارس آذار من العام القادم. ويجتمع المنتجون فى الخامس والسادس من ديسمبر كانون الأول فى فيينا لمراجعة سياسة الانتاج.


النفط

الصين

الولايات المتحدة

اتفاقيات التجارة

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