الملك سلمان يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

محمد عبد المجيد

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل.

وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، و الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن على الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبى زيد.