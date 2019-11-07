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القوات المسلحة فى مالى تدمر قاعدة للإرهاب وسط البلاد

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:34 ص
القوات المسلحة فى مالى تدمر قاعدة للإرهاب وسط البلاد القوات المسلحة فى مالى - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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دمرت القوات المسلحة فى مالى، قاعدة لوجستية للإرهاب تقع بين كوبو وبولكيسى وسط مالى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن مصادر عسكرية محلية، إن القاعدة تشتمل على خزانات وقود ودراجات نارية وقطعًا من السلاح والذخيرة وكميات كبيرة من الغذاء.

 

 

 


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