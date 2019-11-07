القبض على 3 عاطلين قتلوا راعى أغنام وأصابه شقيقه لسرقته فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 3 عاطلين قتلوا راعى أغنام وأصابوا شقيقه بغرض السرقة فى محافظة الدقهلية.

تلقى مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، إخطاراً من مستشفى المنصورة الدولى بوفاة "راعى أغنام، وإصابة شقيقه "عامل بمحطة وقود" - مقيمان بدائرة المركز"، برش خرطوش بأجزاء متفرقة بجسديهما.

وقال شقيق المجنى عليه المصاب، إنه أثناء إستقلالهما دراجة نارية وسيرهما بطريق ترابى بين قريتى (الدنابيق/ برق العز) بدائرة المركز فوجئا بمحاولة ثلاثة مجهولين بإستيقافهما وقيام أحدهم بإطلاق عيارين ناريين أحدثا إصابتهما وأودت بحياة أحدهما، والإستيلاء على الدراجة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 عاطلين- سبق إتهام أحدهم فى قضية "سرقة")، تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتم بإرشادهم ضبط (الدراجة النارية المستولى عليها- بندقية خرطوش و8 طلقات لذات العيار- دراجة نارية "تروسيكل" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- 3 قطع سلاح أبيض "سكين، ساطور، خنجر")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.