القبض على مسجل خطر بحوزته 3 قطع سلاح نارى ودراجة نارية مسروقة بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى مسجل شقى خطر، بحوزته 3 قطع سلاح نارى وذخائر بقصد الاتجار، ودراجة نارية مبلغ بسرقتها فى القليوبية.

تمكن رجال المباحث بمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، من ضبط (مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" - مقيم بناحية العريضة بدائرة المركز - سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا "مخدرات، سلاح، سرقة بالإكراه") وبحوزته (2 بندقية آلية - طبنجة و8 طلقات مختلفة الأعيرة)، وذلك حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مُبلغ بسرقتها.

بمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، والدراجة النارية من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.