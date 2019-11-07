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الطب الشرعى: تشريح جثمان هيثم زكى استغرق ساعة ونصف لبيان أسباب الوفاة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:29 م
الطب الشرعى: تشريح جثمان هيثم زكى استغرق ساعة ونصف لبيان أسباب الوفاة تشييع جثمان الفنان هيثم أحمد زكى
كتب إبراهيم قاسم

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قال الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعى، وكبير الأطباء الشرعيين إن المعامل الطبيبة والكيماوية بالمصلحة بدأت فى التحاليل الفنية للعينات التى تم سحبها من جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكى التى تم تشريحها اليوم لبيان سبب الوفاة مشيرا الى ان السبب غير معلوم حتى الآن.
 
وأوضح حسان فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن المصلحة استقبلت جثمان هيثم أحمد زكى بقرار من النيابة العامة بتشريح الجثمان وبعد أخذ الاجراءات اللازمة للتشريح من تصوير الجثة وفحصها ظاهريا تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ثم تم التشريح واخذ مجموعة من العينات.
 
 
وتابع: أن الأطباء الشرعيين استغرقوا مدة ساعة ونصف فى تشريح الجثمان، مشيرا إلى أنه تم إرسال العينات إلى المعامل الطبية والكيماوية لتحليلها وبيان عما إذا كانت الوفاة تعود لأسباب مرضية أو سموية أو كيماوية لاعداد التقرير اللازم حول الوفاة مؤكدا بأن التقرير النهائي لم يصدر حتى الآن. 
 
 

هيثم احمد زكى

سبب وفاة هيثم احمد زكى

هيثم زكى

سبب وفاة هيثم زكى

هيثم احمد زكي

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