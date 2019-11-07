السيطرة على حريق نشب بورشة نجارة فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أخمدت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، حريقا شب بورشة نجارة بشارع السلخانة، ببندر سنورس، دون وقوع وفيات أو إصابات، وتسبب في احتراق محتويات الورشة بالكامل من أخشاب معدة للتصنيع.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بورشة نجارة بشارع السلخانة ببندر سنورس، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق وأخمدته دون وفيات أو إصابات.

وأظهرت معاينة الشرطة للمكان، أن الحريق نشب بورشة نجارة على مساحة 60 مترا بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين، ملك المواطن "ش.ع.ع" (60 سنة-بالمعاش)، ومقيم بنفس المكان، ورجح مالك الورشة، في أقواله بمحضر الشرطة، نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالورشة، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

كلف مدير الأمن، قسم الأدلة الجنائية بالانتقال للمعاينة والفحص، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وملابساتها.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 6841 إداري مركز شرطة سنورس لسنة 2019م، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.