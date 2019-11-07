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السعودية.. إصابة 3 أشخاص باختناق بحريق شقة سكنية فى مكة المكرمة "صور"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:00 ص
السعودية.. إصابة 3 أشخاص باختناق بحريق شقة سكنية فى مكة المكرمة "صور" الدفاع المدنى أثناء إخماد الحريق
كتب محمد تهامى زكى

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نجحت فرق الدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة فى السعودية، لإنقاذ أكثر من 23 شخص، فى حادث حريق بشقة بحى الشوقية فى مكة المكرمة

وقال الرائد نايف الشريف، المتحدث الرسمى للإدارة العامة الدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة، إنه ورد بلاغ مساء أمس الأربعاء، يفيد وقوع حادث حريق فى شقة بحى الشوقية، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار فى غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثانى من عمارة مكونه من أربعة أدوار مأهوله بالسكان يقدر عددهم 23 شخص، وجرى إخلائهم عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال، حتى تمت السيطرة على الحريق وإخماده.

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وأضاف الشريف، إنه نجم عن الحادث إصابة 3 أشخاص من السكان باختناق، جرى نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة فيما تلقى 5 أشخاص العلاج فى الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة، مشيراً إلى أن فريق التحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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إخماد حريق العقار

 

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الدفاع المدنى أثناء إطفاء الحريق

 

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علاج السكان المصابين بالاختناق 

 

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رجل دفاع مدنى ينقذ الأطفال

 


السعودية

الدفاع المدنى

المملكة السعودية

مكة المكرمة

العاصمة المقدسة

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