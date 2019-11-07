الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

واصلت وزارة الزراعة ، ممثلة فى قطاع الثوة الحيوانية ، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية من خلال تسهيلات القطاع للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد ، ودعما لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.

وكشف تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه أنه يجرى حاليا التوسع فى موافقات تراخيص الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ، ويؤكد: أنه تم زيادة اعداد اعتماد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى منذ بداية عام 2019 وحتى 24 من أكتوبر الماضى إلى 11541 ترخيصا وجارى الحصر.

ويأتى التوسع فى إصدار تراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى ، تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى، مؤكدا أن الموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.