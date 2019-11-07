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الرى تنظم ندوة عن ترشيد استخدام المياه والحفاظ على مخرات السيول

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:02 م
الرى تنظم ندوة عن ترشيد استخدام المياه والحفاظ على مخرات السيول وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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نظمت الإدارة العامة المتكاملة للموارد المائية والرى بحلون ندوة عن ترشيد المياه بحى طرة، حيث تم التأكيد على التعاون بين الإدارة والأحياء من أجل ترشيد استخدام المياه ومكافحة التلوث والمحافظة على مخرات السيول وعدم إلقاء القمامة بها.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد والحفاظ فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.  

كما تم توضيح استراتيجية الدولة في مجال الموارد المائية والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من ترشيد وتحسين وتنمية وتهيئة.

وبعد الندوة تم عقد اجتماع مع رئيس حى طرة لمناقشة قيام الحى بتفعيل التراخيص الصادرة من إدارة رى حلوان للمنتفعين على جسر مخر سيل طرة من خلال توصيل المرافق لهم.
 


وزارة الرى

حلوان

ترشيد المياه

مخرات السيول

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