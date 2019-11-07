سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:54 ص
الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مركز المنارة، لحضور احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف.

​ويكرم​ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، 8 كوادر خدموا كتاب الله مصريين وعرب وأفارقة وسط حضور عربى وإفريقى.

 

يشارك فى الاحتفالية رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ورئيس مجلس النواب على عبد العال ووكيليه ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف، والوزراء والنواب وسفراء وممثلو الدول العربية والإسلامية ووكلاء الأوقاف ورموز الإعلام.

 


الرئيس السيسي

وزارة الاوقاف

المولد النبوي الشريف

السيسي

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة