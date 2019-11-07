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الرئيس السيسى: عندى إرادة لا تلين ومن حديد فى مجابهة الإرهابيين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:35 ص
الرئيس السيسى: عندى إرادة لا تلين ومن حديد فى مجابهة الإرهابيين الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مواجهة الإرهاب والإرهابيين، قائلًا : "عندى إرادة لا تلين فى مجابهتهم.. طبعًا ومن حديد، وأنا أواجه فى إطار مواجهة لأجل خاطر الدين.. كل الدين، لأن ما حدث كان له تأثير سلبى على فكرة الأديان والاعتقاد فى الله سبحانه وتعالى.. الناس اتشككت إيه الأديان اللى بتطلع تقتل وتدمر فى الناس بالشكل ده".

وأضاف الرئيس خلال مشاركته احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، فى قاعة المنارة، فى رسالته للشعب: "شوفوا ما يحدث وستدركون أنكم فى قتال ونضال مستمر، وكل يوم فيه حكاية، وأنا والله ما اعراف هيقابلوا ربنا إزاى بالكد بدا كله!.. دا كدب كتير جدًا.. ربنا يكفينا شر أنفسنا وشرهم".

وواصل الرئيس: "أرجو أن تكون الندوة لكل أطياف المجتمع سياسى وثقافى وأمنى لنتحدث ونرى ولا تتوقف على كونها ندوة دينية، والناس كلها تسمعنا عشان نعرف إن الشأن العام أمر مختلف كثيرًا عن المفهوم الفردى فى ظل المسئولية على المجتمع لحماية الدولة وليس حماية نظام، بل حماية دولة مصرية بعناصرها".


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