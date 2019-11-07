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الرئيس السنغالى يشارك فى قمة الإيكواس لبحث مشكلة غينيا بيساو

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:00 ص
الرئيس السنغالى يشارك فى قمة الإيكواس لبحث مشكلة غينيا بيساو الرئيس السنغالى ماكى سال
(أ ش أ)

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أعلنت الرئاسة السنغالية أن الرئيس ماكى سال، سيشارك فى قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، التى تعقد غدا الجمعة، فى نيامى عاصمة النيجر.

وأكدت الرئاسة السنغالية، فى بيان بثته الإذاعة السنغالية، أن القمة خاصة بموضوع غينيا بيساو التى تعيش أزمة سياسية بسبب الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 24 نوفمبر الجارى.

وأشارت الإذاعة إلى أن رئيس الدولة المنتهية ولايته فى غينيا بيساو خوسيه ماريو فاز، كان قد أقال رئيس وزرائه أريستيدس جوميز على خلفية سوء أداء الحكومة، بينما كان وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يزور بيساو فى عطلة نهاية الأسبوع لحل الأزمة السياسية هناك، دون التوصل لحل لها .

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية يوم 24 نوفمبر، وقد تعقد جولة ثانية يوم 29 ديسمبر المقبل إذا لم يحصل أى من المرشحين على نسبة 50% زائد واحد من مجموع أصوات الناخبين فى الجولة الأولى من الانتخابات.

 

 


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