الحكومة الروسية: تعاون عسكرى تقنى بين موسكو ونيودلهى

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أعلنت الحكومة الروسية، أن وزير الدفاع الهندى راجناث سينج، أكد خلال زيارته لموسكو عزم الهند تطوير التعاون العسكرى التقنى مع روسيا، قائلًا إن بلاده تعتزم مواصلة تطوير التعاون العسكرى التقنى مع روسيا وتعزيز الصلات بين مجمعى الصناعات العسكرية للبلدين.

وذكر بيان من الحكومة الروسية، فى أعقاب لقاء يورى بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسى مع الوزير الهندى، أن العمل جارى بين البلدين على تنسيق برنامج التعاون العسكرى التقنى حتى عام 2030.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف، أن البلدين يعملان بنجاح على تنفيذ الخطط المشتركة للتعاون فى هذا المجال، وخاصة فى ما يخص توريدات أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوى إلى الهند.

يذكر أن وزيرا دفاع روسيا والهند، ترأسا اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون العسكرى والعسكرى التقنى، الذى تم خلاله التوقيع على بروتوكول يحدد آفاق علاقات موسكو ونيودلهى فى المجال العسكرى.

وكانت روسيا والهند وقعتا فى أكتوبر 2018 عقدًا لتوريد أنظمة صواريخ "إس-400" الروسية إلى الهند بقيمة 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تبدأ التوريدات بعد عام 2020.