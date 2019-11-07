"التمثيل التجاري": بعثة تجارية كندية من كبرى سلاسل الملابس تزور مصر لعقد صفقات تجارية

كتب أحمد حسن

أعلن رئيس مكتب التمثيل التجارى فى مونتريال بكندا المستشار التجارى علاء البيلى عن نجاح المكتب فى تنظيم بعثة تجارية إلى مصر لعشرة من أكبر سلاسل التجزئة والشركات الكندية العاملة فى مجال الملابس الجاهزة، والتى يتجاوز حجم أعمالها المليار دولار سنويًا، لبحث فرص توريد احتياجاتها من السوق المصري.

وأوضح البيلى - فى بيان لجهاز التمثيل التجارى أن الشركات الكندية ستشارك فى معارض للملابس الجاهزة، مضيفا: أن إيفاد هذه البعثة يأتى فى إطار الخطة الطموحة التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة و التمثيل التجارى لربط القطاع الصناعى فى مصر بسلاسل القيمة ،والتوريد العالمية، لما لذلك من انعكاسات مختلفة على الصادرات و معدلات التشغيل ونقل التكنولوجيا والمكون المعرفى.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل التجارى فى مونتريال أعد دراسة تسويقية حول سوق الملابس الجاهزة فى كندا، ورصدت الدراسة ارتفاع الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى كندا بنحو 50% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 مقارنة بذات الفترة من عام 2018، لتبلغ نحو 30 مليون دولار.



كما حددت الدراسة أفضل السبل لنفاذ الملابس المصرية للسوق الكندية والتى بلغت إجمالى وارداتها من الملابس الجاهزة والمنسوجات خلال عام 2018 نحو 11 مليار دولار، وهو ما يمثل فرصة جيدة أمام الصادرات المصرية للحصول على حصة جيدة من الواردات الكندية، خاصة من البنود القطنية.