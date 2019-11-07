سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: نستهدف تجهيز 607 مدرسة فنية بمعامل الحاسب الآلى خلال العام الجارى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:08 م
التعليم: نستهدف تجهيز 607 مدرسة فنية بمعامل الحاسب الآلى خلال العام الجارى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار استكمال البنية التكنولوجية وتسخير قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نظم التعلم والتدريب وجودتها وإدارتها يتم تجهيز 607 مدرسة فنية بمعامل حاسب آلى بواقع 20 جاهز حاسب آلى وسبورات تفاعلية وشاشات بروجيكتور.

وأوضحت الوزارة أن هناك اهتمام كبير بإدخال التكنولوجيا فى التعلم فى جميع الصفوف والمراحل التعليمية بمختلف المدارس سواء الفنية أو العام، لافتة إلى أنه يتم تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا فى التعلم بشكل مستمر، لافتة إلى أن التعليم الفنى يحظى باهتمام ويتم تطويره بشكل متوازى مع التعليم العام سواء فى الصفوف الأولى أو المرحلة الثانوية، وخاصة ما يتعلق بالتوسع فى المدارس تكنولوجيا التطبيقية.

 


التربية والتعليم

المدارس الفنية

تطوير التعليم الفنى

اخبار التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:00 ص

"التعليم" تحدد 6 طرق علاجية للطالب إذا أساء الأدب مع العاملين بالمدرسة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:04 ص

التعليم: 5% من الملتحقين بالمدارس الفنية حاصلون على مجموع 85% بالإعدادية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص

طلاب الثانوية المعدلة يطالبون بتوفير أسئلة إلكترونية لتدريبهم على فلسفة الاختبارات قبل امتحانات منتصف العام.. وأولياء أمور: نطلب سرعة تسليم أولى ثانوى الجهاز اللوحى.. والتعليم: التابلت مع الطلاب قريبا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة