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"التعليم" تحدد 6 طرق علاجية للطالب إذا أساء الأدب مع العاملين بالمدرسة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:04 ص
"التعليم" تحدد 6 طرق علاجية للطالب إذا أساء الأدب مع العاملين بالمدرسة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لائحة الانضباط المدرسى حددت عقوبات وطرق علاجية، يجرى تطبيقها على الطالب الذى يسىء الأدب مع العاملين بالمدرسة، "اليوم السابع" يسردها فى الخطوات التالية:

1ـ  توجيه الطالب وإرشاده من قبل الإخصائى الاجتماعى مع إبلاغ ولى الأمر وتقديم الاعتذار للمدرسة.
 
2ـ أخذ تعهد كتابى على الطالب وولى أمره مع فصله من يوم إلى ثلاثة أيام.
 
3ـ إذا تكرر الفعل يتم فصل الطالب لمدة خمسة عشر يومًا.
 
4ـ  الإحالة إلى لجنة الحماية المدرسية للنظر فى فصل الطالب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا.
 
5ـ عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
 
6ـ إذا صدر العنف من ولى الأمر تتخذ الإجراءات القانونية ضده.

التربية والتعليم

لائحة الانضباط المدرسى

عقوبة اساءة الادب

اخبار التعليم

اخبار

اليوم السابع بلس

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