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البيئة: وحدة المرأة بالمحافظات تنظم أنشطة توعوية للحد من استخدام البلاستيك

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 م
البيئة: وحدة المرأة بالمحافظات تنظم أنشطة توعوية للحد من استخدام البلاستيك مجموعة من الأنشطة التوعوية للحد من استخدام البلاستيك
كتبت آية دعبس

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نظمت وحدة المرأة التابعة لجهاز شئون البيئة، بالتعاون مع الأفرع الإقليمية بأسيوط والفيوم وقنا وطنطا، مجموعة من الأنشطة التوعوية لرفع الوعى البيئى لدى الفتيات والسيدات، بخطورة استخدام البلاستيك.

حيث نفذ فرع أسيوط ندوة توعوية بالتعاون مع مديرية أوقاف المنطقة الأزهرية لـ 60 فتاه ومعلمة من أحد المعاهد الأزهرية بهدف رفع الوعى البيئى لديهم بأخطار استخدام البلاستيك على البيئة والصحة.

كما نفذ فرع الفيوم حمله توعوية للحد من استخدام البلاستيك لعدد 13 سيدة  من الرائدات بإدارة شئون المرأة بالمحافظة ،كذلك نظم فرع  بقنا حملة للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه واخطار البلاستيك على البيئة بالتعاون مع جمعية مجمع السلام الخيرى بمدينة نجع حمادى لحث ربات المنازل على ضرورة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وحثهم على اتباع سلوكيات بيئية سليمة، كما تضمنت الحملة  توعية المشاركين بأخطار استخدام البلاستيك على البيئة ضمن المبادرة التى اطلقها جهاز شئون البيئة بقنا للحد من استخدام البلاستيك.

واستكمالا للدور التوعوى لوزارة البيئة للحد من استخدام البلاستيك، نفذ فرع جهاز شئون البيئة بطنطا  ندوة توعية بيئية بالإدارة الصحية بدسوق لتعريف المشاركين من الطبيبات والوافدين والممرضات بالاثار السلبية للبلاستيك على البيئة وتعريفهم بالبدائل التى يمكن استخدامها كالورق والكرتون والاكياس الصديقة للبيئة .

 


وزارة البيئة

البلاستيك

اضرار البلاستيك

الحد من استخدام البلاستيك

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