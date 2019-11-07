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البيئة والتعليم تطلقان مسابقة لاختيار أجمل عمل فنى باستخدام المخلفات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:31 ص
البيئة والتعليم تطلقان مسابقة لاختيار أجمل عمل فنى باستخدام المخلفات طلاب مدارس
كتبت آية دعبس

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أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مسابقة لاختيار أجمل عمل فني باستخدام خامات ومخلفات البيئة بين طلاب المدارس، من خلال إدارة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم، وقد تم الإعلان عن المسابقة ابتداءً من الأول من نوفمبر الجارى، وتستمر لمدة شهر على أن يتم تجميع الأعمال الفنية بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

يشارك الطلاب من المراحل والفئات العمرية المختلفة في المسابقة من خلال تنفيذ لوحات فنية تعبر عن مظاهر النظافة وجمال الطبيعة باستخدام الألوان الخشبية والفلو ماستر، وتنفيذ لوحات فنية من تدوير خامات البيئة المستهلكة (ورق-كانز-أقلام فارغة وغيرها)، كما يتم تنفيذ أعمال فنية مجسمة باستخدام خامات ومخلفات البيئة من الورق والبلاستيك والكانز بهدف الاستفادة من المخلفات وإعادة استخدامها مرة أخرى.

وسيتم تقييم الأعمال الفنية المقدمة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر على أن يتم إعلان أسماء الفائزين خلال احتفالية يتم تنفيذها بالمركز الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) حيث يقام على هامش الاحتفالية معرض بالمنتجات والأعمال الفنية المقدمة من المشاركين بحضور وزيري البيئة والتربية والتعليم.

وتقدم وزارة البيئة جوائز مالية قيمة للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى وعددهم (15) طالبا موزعين على ثلاث فئات عمرية ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادى.

 


وزارة البيئة

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مسابقات وزارة التعليم

اعادة تدزير المخلفات

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