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البحرية السعودية تنقذ قبطان سفينة تعرض لوعكة صحية فى المياه الدولية بالبحر الأحمر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:27 م
البحرية السعودية تنقذ قبطان سفينة تعرض لوعكة صحية فى المياه الدولية بالبحر الأحمر البحرية السعودية
كتب محمد جمال

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تمكنت سفن وطيران القوات البحرية الملكية السعودية وحرس الحدود، مساء أمس الأربعاء ، من إخلاء قبطان سفينة يحمل الجنسية الأوكرانية ، يبلغ من العمر 52 عاماً، تعرض لحالة مرضية طارئة من على متن السفينة المسماه HC JANA ROSA, التى تحمل علم دولة أنتيغاباربودا فى المياه الدولية، تبعد (22) ميلاً بحرياً عن ميناء الحديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

وأوضح المتحدث الرسمى لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه فى إطار تنفيذ المملكة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمراراً فى أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ التى يقدمها رجال حرس الحدود، والمتمثلة فى عمليات البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) الاتصال الهاتفى من مركز البحث والإنقاذ بقبرص، يفيد بوجود مريض تعرض لنزلة معوية حادة مع جفاف شديد بالجسم، ويحتاج إلى إخلاء طبى على متن السفينة.

 

وأضاف أنه على الفور، تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث وتحديد موقع السفينة، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية فى مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها فى مثل هذه الحالات، جرى التواصل من قبل مركز التنسيق مع مساعد قبطان الناقلة وإبلاغه بالتوجه لنقطة التقاء، وقام المركز بتمرير البلاغات اللازمة للجهات ذات العلاقة لتكليف الوحدات البحرية لديها لتقديم المساعدة الطبية العاجلة وسرعة إخلاء المريض، حيث توجهت سفينة وطائرة عمودية تابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، فيما باشرت سفينة القوات البحرية عملية إنزال المريض إلى العيادة الطبية بالسفينة، وإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لضمان عدم حدوث مضاعفات، وجرى الإخلاء بواسطة الطائرة العمودية لمستشفى بمدينة جيزان لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالة المريض مستقرة، ولله الحمد، بعد تقديم العلاج اللازم، وقام المركز بالتنسيق مع إدارة الميناء و تحديد وكيل ملاحى لاستكمال ومتابعة الإجراءات النظامية للحالة تحت إشراف حرس الحدود.


البحرية السعودية

البحر الأحمر

قبطان سفينة

حرس الحدود

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