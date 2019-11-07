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الإعلام اللبنانى: تلاميذ المدارس ينضمون لاحتجاجات لبنان ويرفضون عودة الدراسة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:13 ص
الإعلام اللبنانى: تلاميذ المدارس ينضمون لاحتجاجات لبنان ويرفضون عودة الدراسة جانب من المظاهرات الطلابية
كتبت ريم عبد الحميد

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قال موقع النهار اللبنانى، إن طلاب المدارس فى لبنان نزلوا إلى الشوارع أمس، الأربعاء، لأول مرة منذ بداية الاحتجاجات التى تشهدها البلاد فى 17 أكتوبر الماضى، وانضموا إلى المتظاهرين المناهضين للنخب السياسية.

ورفض الطلاب العودة إلى صفوفهم الدراسية قبل تلبية مطالب حركة الاحتجاج التى بدات قبل نحو ثلاثة أسابيع، وترك الطلاب فى شمال وجنوب لبنان صفوفهم الدراسية وتجمعوا خارج المدارس يرددون الشعارات الغاضبة الموجة ضد السلطة التى تفتقر للكفاءة.

وفى العاصمة بيروت، تجمع العشرات أمام وزارة التعليم ورفعوا الأعلام اللبنانية ورددوا شعارات تطالب بالإطاحة بالطبقة السياسية.

وقال أحد الطلاب لشبكة LBC اللبنانية: ليس لدينا مستقبل لنبنيه فى ظل السلطة السياسية الحالية، فالمسئولون يزعمون أنهم يعملون من أجل الجيل الجديد، لكن من الناحية العملية لا يفعلون شيئا. ويجب أن يرحلوا جميعا".

وقال طالب آخر: نعمل بجد وندرس بشكل أكبر، لكن فى النهاية أعرف أنه لا يوجد فرص عمل متاحة لى هنا، لا أريد أن أترك والدى من أجل العمل فى الخارج، أريد أن أعمل فى بلدى.

وأضاف أن كل النواب يعرفون جيدا أننا الشباب ليس لديهم فرص هنا فى لبنان، ولهذا أرسلونا ننن الأطفال للدراسة والعمل فى الخارج.

وقال موقع النهار إنه فى أكبر احتجاج يقوده الطلاب، دخلت الحشود فى الميدان الرئيسى بمدينة سيدون الجنوبية، وطالبوا بتعليم عام أفضل وفرض عمل أفضل لمن تركوا المدارس بحسب ما قالت وكالة الأنباء الرسمية فى البلاد.

 

ورغم إعادة فتح البنوك واستئناف الدراسة فى معظم المدارس بعد أسبوعين من الاحتجاجات إلا أن المتظاهرين تجمعوا حلول المؤسسات الرئيسية للدولة لليوم الثانى على التوالى، فيما بدا أنه أسلوب جيد يحل محل إغلاق الطرق.

 

 


لبنان

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