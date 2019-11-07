الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وعلى شمال وجنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبًا على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29شبين الكوم 19 28طنطا 19 27دمنهور 17 27الإسكندرية 17 26بلطيم 18 26مطروح 15 25السلوم 17 28سيوة 14 28بورسعيد 23 26دمياط 22 26الزقازيق 18 28الإسماعيلية 17 28السويس 18 28العريش 19 26رفح 19 25رأس سدر 18 27نخل 10 25نويبع 23 27طابا 19 27كاترين 10 23الطور 20 28شرم الشيخ 22 30الغردقة 19 31مرسى علم 19 30الفيوم 17 29بنى سويف 17 29المنيا 15 30أسيوط 16 31سوهاج 15 31قنا 15 31الأقصر 17 31أسوان 18 32أبوسمبل 18 32الوادى الجديد 14 31شلاتين 23 30أبو رماد 23 29حلايب 24 27رأس حدربة 24 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 36

المدينة 20 36

الرياض 21 34

المنامة 25 30

أبوظبى 23 33

الدوحة 24 32

الكويت 18 30

دمشق 11 25

بيروت 23 28

عمان 12 24

القدس 15 24

غزة 18 28

بغداد 13 28

مسقط 24 30

صنعاء 07 23

الخرطوم 25 38

طرابلس 17 29

تونس 12 21

الجزائر 13 20

الرباط 11 20

نواكشوط 20 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 22

اسطنبول 14 23

إسلام آباد 11 18

نيودلهى 18 27

جاكرتا 24 34

بكين - 01 16

كوالالمبور 24 32

طوكيو 12 20

أثينا 18 24

روما 11 19

باريس 04 10

مدريد 04 14

برلين 04 11

لندن 05 09

مونتريال - 05 03

موسكو 04 09

نيويورك 02 13

واشنطن 03 16