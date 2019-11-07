سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف.. كيف راعى قانون الجمارك التزامات مصر الدولية أمام منظمة التجارة العالمية؟

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:35 ص
اعرف.. كيف راعى قانون الجمارك التزامات مصر الدولية أمام منظمة التجارة العالمية؟ منظمة التجارة العالمية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومة وصادق عليها البرلمان ودخلت حيز التنفيذ، ومن ضمن تلك الالتزامات التى تفرضها اتفاقية التقييم الجمركى على الدولة أمام منظمة التجارة العالمية.

وينعكس حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية، بموجب الاتفاقيات التى صادقت عليها مصر، فى صياغة المادتين (15، 16) من مشروع قانون الجمارك الجديد، وهما مادتان جرى نسخهما من الاتفاقية الدولية حتى يتواكب مشروع القانون معها.

وتنص المادة (15) على أنه مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المُتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجُمركية، وإذا كانت القيمة مُحددة بنقد أجنبى فتُقدر على أساس سعر الصرف المُعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى أو السعر المُعلن بقرار من الوزير.

فيما تنص المادة (16) من مشروع القانون على أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المُعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافًا إليها كافة التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير فى تاريخ تسجيل البيان الجُمركى المُقدم عنها، ولا تشمل هذه القيمة أى ضرائب أو رسوم أخرى، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المُتعلقة بها للأغراض الجُمركية.


قانون الجمارك

الاتفاقيات الدولية

منظمة التجارة العالمية

الجمارك

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشار وزارة التضامن: خفض سن الطفل مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:00 ص

البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة لدراستها

الأحد، 20 أكتوبر 2019 05:38 م

الجامعة العربية: منع تدريس المنهج الفلسطينى بالقدس انتهاك للاتفاقيات الدولية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:43 م

النائب حسن بسيونى: تعسف إثيوبيا بشأن سد النهضة يخالف الاتفاقيات الدولية

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:20 م

إحالة 7 اتفاقيات دولية للجنة التشريعية.. أبرزها قرض خلق الوظائف

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 12:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوكب المريخ قرب نجم السماك الأعزل بسماء مصر والوطن العربى اليوم

كوكب المريخ قرب نجم السماك الأعزل بسماء مصر والوطن العربى اليوم

اعرف.. كيف راعى قانون الجمارك التزامات مصر الدولية أمام منظمة التجارة العالمية؟

اعرف.. كيف راعى قانون الجمارك التزامات مصر الدولية أمام منظمة التجارة العالمية؟

اليوم.. قطع الكهرباء عن 10 مناطق بمدينتى الطود وإسنا لصيانة المحولات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 10 مناطق بمدينتى الطود وإسنا لصيانة المحولات

إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو.. تعرف على التداعيات المحتملة

إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو.. تعرف على التداعيات المحتملة

المنتخب يرفض ضم بديل لــ"كوكا".. ويوضح السبب

المنتخب يرفض ضم بديل لــ"كوكا".. ويوضح السبب

"التعليم" تحدد 6 طرق علاجية للطالب إذا أساء الأدب مع العاملين بالمدرسة

"التعليم" تحدد 6 طرق علاجية للطالب إذا أساء الأدب مع العاملين بالمدرسة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. تعرف على الأهمية الأمنية لتركيب الملصق الإلكترونى بالسيارات

فيديو.. تعرف على الأهمية الأمنية لتركيب الملصق الإلكترونى بالسيارات

اليوم.. "الجنح" تحاكم المقاول الهارب محمد على بتهمة النصب على شركة ديكور

اليوم.. "الجنح" تحاكم المقاول الهارب محمد على بتهمة النصب على شركة ديكور

"خطة البرلمان": إصلاح حقيقى بمنظومة الضرائب.. والركود العالمى يُهدد الحصيلة

"خطة البرلمان": إصلاح حقيقى بمنظومة الضرائب.. والركود العالمى يُهدد الحصيلة

اليوم السابع: لقاءات الساعات الأخيرة قبل اجتماع سد النهضة

اليوم السابع: لقاءات الساعات الأخيرة قبل اجتماع سد النهضة

شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة