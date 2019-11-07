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اعترافات سائق مدينة نصر: سرقت أموال الشركة وزعمت خطف الحقيبة من يدى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:00 ص
اعترافات سائق مدينة نصر: سرقت أموال الشركة وزعمت خطف الحقيبة من يدى حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف سائق أمام رجال المباحث بسرقة 100 ألف جنيه من شركة يعمل بها فى مدينة نصر، لمروره بضائقة مالية حيث افتعل واقعة خطف الحقيبة من يده بعد خروجه من أحد البنوك، بواسطة شخصين حتى يبعد الشبهة عنه ولا يشك فيه أحد، ولكن رجال المباحث ضيقوا الخناق عليه فاعترف بسرقته الأموال.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بأن "ك.ل.م" 27 سنة سائق بشركة للتجارة والتوريدات، قام بصرف مبلغ مالى 100 ألف جنيه "خاصة بالشركة عمله" من أحد البنوك، واستقل سيارة أجرة " تاكسى " لتوصيله لشارع عباس العقاد، وبعد نزوله وسيره مترجلاً بشارع عبد الرازق السنهورى، فوجئ بدراجة بخارية يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، ولاذا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة لم يُستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المُبلغ وتضييق الخناق عليه وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله، وقرر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية استولى على المبلغ المالى، وادعى تعرضه لواقعة السرقة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه.

وباستدعاء المجنى عليه " صاحب الشركة محل عمل المتهم "م.أ.س" 49 سنة ومقيم عمارات شركة مدينة نصر دائرة القسم اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة حقيبة

سائق يسرق شركة

مدينة نصر

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