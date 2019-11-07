استكمال 520 وحدة إسكان متوسط بالوادى الجديد بـتكلفة 145مليون جنيه.. صور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ 75 % من مشروع الإسكان المتوسط غرب مدينة الخارجة.

وأكد "عبد المنعم" ، أن المشروع يتضمن إقامة 26 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة سكنية، كاملة التشطيب، بتكلفة إجمالية للمشروع 145 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تمويل المساكن بوزارة الإسكان.