استكمال 520 وحدة إسكان متوسط بالوادى الجديد بـتكلفة 145مليون جنيه.. صور

أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ 75 % من مشروع الإسكان المتوسط غرب مدينة الخارجة.
وأكد "عبد المنعم" ، أن المشروع يتضمن إقامة 26 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة سكنية، كاملة التشطيب، بتكلفة إجمالية للمشروع 145 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تمويل المساكن بوزارة الإسكان.
وأضاف أن الجهاز سينتهي من المشروع في نهاية يوليو 2020، علي أن يجري تسليمه للمحافظة بعد الانتهاء من المشروع وتوصيل مرفق الصرف الصحي له، والوحدة المحلية لمركز الخارجة، ومديرية الإسكان، تمهيدا لتسليمه للمنتفعين.
وحدات إسكان متوسط بالوادى الجديد
وحدات إسكان متوسط بالوادى الجديد
وحدات إسكان متوسط بالوادى الجديد
وحدات إسكان متوسط بالوادى الجديد
وحدات إسكان متوسط بالوادى الجديد
وحدات إسكان متوسط بالوادى الجديد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة