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استدعاء فؤاد السنيورة للاستماع إلى إفادته فى قضية فساد

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:15 م
استدعاء فؤاد السنيورة للاستماع إلى إفادته فى قضية فساد فؤاد السنيورة
وكالات الأنباء

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طلب النائب العام المالى القاضى علي إبراهيم، الاستماع إلى إفادة الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار أمريكى عندما كان رئيسا للحكومة بين عامى 2006 و2008.

وأعلن السنيورة رفضه الحضور إلى مكتب النائب العام المالى القاضى علي إبراهيم، قائلاً لـ"الشرق الأوسط" إنه: "لن يحضر إلى مكتب إبراهيم، لأن هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدى شيء أضيفه، لو عاد بى الزمن لفعلت الشيء نفسه".

وكان النائب حسن فضل الله عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، قد قدم وثائق ومستندات تؤكد تسلم الرئيس فؤاد السنيورة مساعدات بعد حرب 2006 وصلت إلى أكثر من ملياري دولار من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ودول أخرى، حيث تم وضعها آنذاك فى حساب هيئة الإغاثة العليا وليس في حساب موازنة الدولة.

وفي المستندات التي قدمها فضل الله للنائب العام المالى القاضى الرئيس علي إبراهيم، توجد فواتير ومصاريف موقعة لم تصرف لصالح الدولة اللبنانية.

ونفذ، اليوم، عدد من المحتجين اعتصاما أمام منزل رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ في شارع بلس مطالبينه بإدلاء إفادته.

 


لبنان

فؤاد السنيورة

كتلة الوفاء للمقاومة

موازنة الدولة

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