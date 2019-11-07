ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا 0.26 نقطة ليصل إلى مستوى 1517.69 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 296 ألف سهم بقيمة 39.6 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.33% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.04%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.53% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%.