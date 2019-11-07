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ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.40% بختام التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:36 م
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.40% بختام التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% رابحاً 10.73 نقطة ليغلق عند مستوى 2698.78 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها الاستثمار والعقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 125.4 مليون سهم محققة ما قيمته 240.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3002 صفقة لعدد 32 سهماً، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 7 أسهم.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.62%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.13%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.64%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 1.65%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 1.25%.
 

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