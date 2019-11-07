احتفالا بالمولد النبوى الشريف .. توزيع علب الحلوى على أهالى الجيزة

شهدت محافظة الجيزة، توزيع عدد من علب حلوى المولد النبوى الشريف على المواطنين بمناطق متعددة بها، وذلك لإدخال السعادة والسرور عليهم في هذه المناسبة الدينية، وقامت بالتوزيع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيرى ، فى إطار احتفالها بإحياء ذكري مولد الرسول الكريم ، إضافة إلى تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة.









وقالت سمية أبو العينين ، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أثناء الاحتفال والتكريم ان المؤسسة تهتم منذ نشأتها من أكثر من ثلاثون عام بالمناسبات الدينية بإهداء المواطنين كل المستلزمات من احتياجاتهم وتقديم يد المساعدة والعون لهم للتخفيف من الاعباء خصوصا في ذكرى المولد النبوى الشريف لإحياءه والاحتفال بمولد الرسول واستعادة الاقتداء برسولنا الكريم كقدوة حسنة في سلوكياتنا وأخلاقنا و الرحمة وصلة الأرحام والأمانة وجبر الخواطر وبر الوالدين والتواضع والتسامح ليكون من سيرته دروس رائعة .