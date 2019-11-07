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إكسترا نيوز: أردوغان يشن حملات لإغلاق جميع الحسابات المعارضة له

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:36 م
إكسترا نيوز: أردوغان يشن حملات لإغلاق جميع الحسابات المعارضة له اردوغان
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة "إكسترا نيوز"، أن إدارة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أقدمت على إغلاق حساب بلدية ديار بكر، التي يرأسها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، حيث جاء ذلك فى الوقت الذى شن فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حملة لغلق الحسابات التابعة للمعارضين الأتراك.

 

وأشار تقرير القناة، إلى أن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حجب حسابات رئاسة بلدية تابعة لأردوغان بسبب حسابات زائفة تم استخدامها لزيادة عدد المتابعين.

 

ولفتت القناة ،  إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، شن حملات لإغلاق جميع الحسابات المعارضة له علي مواقع التواصل الاجتماعي.

 


تويتر

اردوغان

العداله والتنميه

المعارضه التركيه

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