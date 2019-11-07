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إدارة رى أسوان تبحث مع المزارعين معوقات تطبيق نظام الرى الحديث

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:20 ص
إدارة رى أسوان تبحث مع المزارعين معوقات تطبيق نظام الرى الحديث وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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نظمت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان ندوة للمزارعين عن الرى الحديث ومميزاته وأهم المحاصيل التى تزرع بالرى الحديث سواء رش أو تنقيط حيث تم مناقشة المنتفعين عن الأسباب التى تعوق تطبيق الرى الحديث وكان أهمها التمويل والخبرة.

وتم الاتفاق على عمل زيارة ميدانية لزمام جمعية ابو بكر الصديق للتعرف على كيفية إنشاء شبكات الرى الحديث وتكلفتها ومميزاته كما تم الاتفاق على طرح فكرة قيام الإيفاد على عمل حقول استرشادية لمحاصيل مختلفة للتعرف أكثر على الرى الحديث، كما تم الاتفاق بأنه سوف يتم تحديد موعد لحضور مندوب البنك لحل مشكلة كيفية قيام المنتفع بأخذ  قروض لإنشاء شبكات الرى الحديث.

الجدير بالذكر أنه يتم تكثيف العمل فى مشروعات تطوير الرى وتطبيق أساليب الرى الحديث على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور استراتيجية ادارة الموارد المائية فى مصر 2050 وتطبيق مفهوم المشاركة واستخدام أساليب رى حديثة فى ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.

ويتم التوسع فى مشروعات تطوير الرى على مستوى الترع والمساقى والمراوى لتقديم الدعم الفنى للمزارعين، وتنفيذ حملات توعية يوضح أهمية هذه المشروعات التى ترفع من قدرة الدولة، لأنها تعطى جودة المنتجات الزراعية وترشيد استهلاك الطاقة.


وزارة الرى

الرى الحديث

اسوان

المزارعين

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