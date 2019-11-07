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إخلاء مخيمين للاجئين فى شمال شرقى فرنسا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:46 ص
إخلاء مخيمين للاجئين فى شمال شرقى فرنسا الشرطة الفرنسية تخلى مخيما للمهاجرين ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)

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بدأت الشرطة الفرنسية عملية موسعة لإخلاء مخيمات اللاجئين فى شمال شرقى البلاد، حسبما أعلن راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، من دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

من جانبها، أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم، أن الشرطة ستنقل اللاجئين إلى صالات رياضية ومراكز استقبال.. موضحة أن الشرطة تقوم بإخلاء مخيمين يضمان عدداً من اللاجئين يتراوح بين 600 و1200 مهاجر ويقعان في شمال شرق باريس و"سين سانت دينيس".


وذكرت القناة أن نحو 600 شرطي فرنسي يقومون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بإخلاء مخيمات اللاجئين واصطحابهم إلى حافلات تمهيدا لنقلهم إلى مراكز استقبال.


وفي هذا الصدد، رحبت عمدة باريس، آن هيدالجو، بعملية الإجلاء؛ قائلة: "مر وقت طويل على هذه المخيمات، كما أن هؤلاء الأشخاص سيحصلون على سكن مع علاج محدد لأكثر الفئات احتياجا".


وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنر، قد أعلن أمس الأربعاء، أن بلاده تخطط لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الرسمية في شرق العاصمة باريس بحلول نهاية العام الجاري، وتسريع التعامل مع طلبات اللجوء.


يشار إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى مؤخرا لتبني 20 إجراء قانونيا جديدا بهدف تحديد حصصها من المهاجرين حسب احتياجات الدولة في قطاعاتها المختلفة، وذلك من أجل استقبال عاملين أجانب بحسب احتياج كل قطاع في فرنسا.

 

 

 


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