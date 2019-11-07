إخلاء سبيل المتهم برشق سائق قطار القاهرة – المنصورة بمحطة أبوكبير بالشرقية

وكشفت التحقيقات أن الإصابة كانت بطريق الخطأ، حيث تعرض المتهم لمضايقات من بعض الأشخاص وأثناء قيامه برشقهم بالحجارة، حدثت إصابة سائق القطار بدون قصد منه.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوكبير، بحدوث إصابة " عبد السلام ص " قائد القطار رقم 339 إكسبرس القاهرة – المنصورة طريق الزقازيق، بكدمات بالوجه.

وتبين أثناء دخول القطار إلى محطة أبوكبير، قام بعض الصبية برشق القطار بالحجارة، مما أدى إلى إصابته وتم نقله إلى مستشفى أبوكبير وتم تعين طاقم أخر علي القطار لاستكمال الرحلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم ويدعى " محمد إ م" 28 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز، وتم إحالته للنيابة العامة.