إحالة 26 موظفا للتحقيق لتغيبهم وتركهم للعمل بإدارة الطود التعليمية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرقي محافظة الأقصر، أنه فى ضوء ضمان انضباط منظومة العمل بكافة الجهات الحكومية، تم تكليف مفتشي إدارة التفتيش المالى والإدارى والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بالمرور على المواقع والجهات الحكومية بمركز الطود لمتابعة مدى التزام العاملين بالجهاز الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للأهالي وتقييم الأداء.

وفي هذا الصدد قام زكريا إسكندر مدير التفتيش المالي والإداري، وعبد الحميد جلالين مدير المتابعة الميدانية، ومحمد حسن مدير المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بالمرور على المنشآت والجهات والهيئات الحكومية بمركز الطود، وتبين غياب 18 إداري و8 ترك عمل بالإدارة التعليمية بالطود بدون سند قانوني، وقام رئيس مركز ومدينة الطود بإحالة الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية.

وأثناء المرور والمتابعة بالطريق السريع المسار السياحي القاهرة أسوان لمتابعة أعمال النظافة والتجميل بقرى منشية النوبة والطود غرب والعديسات بحري والعديسات قبلي، تلاحظ وجود بعض السلبيات بالطريق وتم عرضها على العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود وأشار رئيس المركز بإحالته إلي الشئون القانونية بالمركز.

وأكد العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود، أن التفتيش والمتابعة على مختلف الجهات والهيئات الحكومية لضبط منظومة العمل داخل المركز مستمره، وذلك تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.