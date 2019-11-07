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أمن الإسكندرية ينجح فى ضبط عامل لسرقته متعلقات شخصية بموقف أتوبيس

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:57 م
أمن الإسكندرية ينجح فى ضبط عامل لسرقته متعلقات شخصية بموقف أتوبيس حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط عامل سرق حقائب ومتعلقات شخصية خاصة بأشخاص أثناء زيارتهم للإسكندرية.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية، من أحد الأشخاص "سائق أتوبيس، مقيم بمحافظة القاهرة" - قادماً من القاهرة وبصحبته 21 شخص فى زيارة لمحافظة الإسكندرية-، بسرقة "3"حقائب تحوى بعض المتعلقات الشخصية من داخل الأتوبيس أثناء توقفه بأحد مواقف الأتوبيسات بدائرة القسم.
 
فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر من تحديد مرتكب الواقعة وهو عامل- سن 46، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية، سبق إتهامه فى 7 قضايا "ضرب، مخدرات، شروع فى سرقة".
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب الضغط بيده على باب الأتوبيس، وبإرشاده تم إعادة كافة المسروقات، وأضاف بإرتكابه 3 وقائع سرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، كما تم بإرشاده إعادة بعض المسروقات من متحصلات نشاطه الإجرامى المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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