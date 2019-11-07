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أمريكا: مصر وأثيوبيا والسودان يتفقون على عقد اجتماعين 9 ديسمبر و13 يناير

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:34 ص
أمريكا: مصر وأثيوبيا والسودان يتفقون على عقد اجتماعين 9 ديسمبر و13 يناير ترامب مع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان
كتب محمد تهامى زكى

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أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بيانا بشأن المحادثات حول سد النهضة، أكدت فيه أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان.

ووفقا لـ"سكاى" نيوز، أكد وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وأنه حال عدم التوصل لاتفاق فى الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

وذكر بيان الخزانة الأمريكية، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان وافقوا على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، كما أنهم وافقوا على حضور البنك الدولى والولايات المتحدة الاجتماعات بصفة مراقب.

وشدد وزراء الخارجية، على التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاونى ومستدام وذات منفعة متبادلة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى وإنشاء آلية واضحة للوفاء بهذا الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015، واتفق الوزراء على عقد اجتماعين فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى 9 ديسمبر و13 يناير المقبلين لتقييم ودعم التقدم.

ووفقا لبيان الخزانة، أكد وزراء مصر وإثيوبيا والسودان، مجددا أهمية النيل لتنمية شعب مصر وإثيوبيا والسودان وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة فى إبرام اتفاق.

 


سد النهضة

امريكا

مصر

اثيوبيا

السودان

ترامب

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