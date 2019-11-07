أضرار ومميزات مواقع التواصل الاجتماعى فى الجلسة الثانية للمنتدى العلمى بجامعة سوهاج

وفي بداية الجلسة أكد "عزيز"، أن الجامعة تدعم مثل هذه المنتديات التي تسهم بشكل إيجابي في تحقيق التواصل الثقافي والفكري بين مختلف الفئات، كما أنه يتم خلالها مناقشة بعض الأفكار بطريقة جديدة وبعيدة عن الأطر التقليدية، إلى جانب أهميتها في تثقيف وتنوير المجتمع من خلال ما تقدمه من تبني و طرح لمختلف القضايا والظواهر الثقافية والمجتمعية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تنمية الحوار والتواصل بين المثقفين، و تناول كافة المواضيع الثقافية والاجتماعية المختلفة من خلال حوار تفاعلي منظّم ومتواصل.

وأوضح الدكتور محمد توفيق أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب ومنسق المنتدي، أن هذه الجلسة هي الثانية من 21 موضوع سيتم مناقشته خلال فعاليات المنتدى، والتي ستستمر على مدار العام، بحيث يتم عرض موضوع أو موضوعين في الشهر الواحد، مشيرًا إلى أن ذلك يتيح تداول المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس، من خلال قيام المتميزين منهم بعرض وتقديم ما لديهم أمام حضور المنتدى بأسلوب مبسط.

وخلال الجلسة الثانية للمنتدي تم مناقشة "أضرار ومميزات مواقع التواصل الاجتماعي"، حيث تحدث الدكتور محمد حشمت بكلية العلوم عن شبكات التواصل الاجتماعي وآثارها السلبية والايجابية، إدمان شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالاضطرابات النفسية، وكذلك الخصوصية علي شبكات التواصل، بالإضافة إلى عرض أحصائيات عن مواقع التواصل بمصر.

الجدير بالذكر أنه في ختام الجلسة تم فتح باب الحوار والمناقشة لمعرفة أسباب تلك المشكلة ودور المؤسسات المجتمعية المختلفة في حلها.



الجلسة الثانية للمنتدى العلمى بجامعة سوهاج



الجلسة الثانية للمنتدى العلمى بجامعة سوهاج



الجلسة الثانية للمنتدى العلمى بجامعة سوهاج



الجلسة الثانية للمنتدى العلمى بجامعة سوهاج