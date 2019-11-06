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976 مرشحا بالقوائم النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:43 م
976 مرشحا بالقوائم النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بجامعة سوهاج العدد النهائي للطلاب المقبولين للترشح لعضوية الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالى ،حيث انتهت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية من إعداد الكشوف النهائية للطلاب، والبالغ عددهم 976 طالب وطالبة، وذلك بعد إجراء عمليات الفحص والطعن الخاصة بالمرشحين، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

ويبدأ غداً الطلاب فى الإدلاء بأصواتهم، وذلك نظراََ لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد القادم الموافق 10 نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فقد تم تعديل جدول انتخابات الاتحادات الطلابية ليصبح يوم الخميس 7 نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الكشوف النهائية تضم 681 طالب و 295 طالبة يتنافسون على عضوية 7 لجان بأنشطة الاتحاد الطلابي، حيث ترشح بلجان الأسر 164 طالب، وفى لجان النشاط الرياضي 138 طالب، وكذلك 141 طالب بلجان النشاط الثقافي، بالإضافة إلى 139 مترشح بالنشاط الفنى، أما في لجان الجوالة والخدمة العامة ترشح 134 طالب، وفى لجان النشاط الاجتماعي 134 طالب، وأخيراً 135 مترشح في النشاط العلمي.

 


سوهاج

جامعة سوهاج

الاتحادات الطلابية

رئيس جامعة سوهاج

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